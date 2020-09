Coronavirus, 14 positivi in una sola squadra di serie A e 10 nella Premier League britannica (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ shock Coronavirus per il Genoa: ben 14 tesserati della squadra rossoblù sono risultati positivi. Lo ha riferito all’ANSA il presidente del club Enrico Preziosi. “Si tratta di 14 persone – precisa Preziosi – tra calciatori, staff e medici. A breve una nota della società chiarirà tutti i dettagli”. E nel comunicato in questione si specifica che “dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorita’ per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”. Viene anche precisato che tra i 14 casi ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ shockper il Genoa: ben 14 tesserati dellarossoblù sono risultati. Lo ha riferito all’ANSA il presidente del club Enrico Preziosi. “Si tratta di 14 persone – precisa Preziosi – tra calciatori, staff e medici. A breve una nota della società chiarirà tutti i dettagli”. E nel comunicato in questione si specifica che “dopo gli accertamenti odierni il numero di tesseratia Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorita’ per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”. Viene anche precisato che tra i 14 casi ...

