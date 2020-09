Coronavirus, 14 contagiati nel Genoa tra giocatori, staff e medici. Paura anche nel Napoli dopo il match di ieri (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono 14 i tesserati del Geona risultati positivi al tampone per il Coronavirus. A renderlo noto è il presidente della squadra rossoblu, Enrico Preziosi secondo cui si tratta di 14 persone «tra calciatori, staff e medici». Alle parole del presidente del club è poi seguito un comunicato della squadra diffuso sui canali ufficiali nel quale si legge che dopo gli accertamenti eseguiti oggi, «il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tra componenti del team e dello staff». Nella nota della società calcistica viene poi precisato che tra i 14 casi positivi segnalati questa sera ci sono quelli già noti di Mattia Perin e Lasse Schone. Non è invece stata svelata l’identità di tutti gli altri tesserati del ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono 14 i tesserati del Geona risultati positivi al tampone per il. A renderlo noto è il presidente della squadra rossoblu, Enrico Preziosi secondo cui si tratta di 14 persone «tra calciatori,». Alle parole del presidente del club è poi seguito un comunicato della squadra diffuso sui canali ufficiali nel quale si legge chegli accertamenti eseguiti oggi, «il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tra componenti del team e dello». Nella nota della società calcistica viene poi precisato che tra i 14 casi positivi segnalati questa sera ci sono quelli già noti di Mattia Perin e Lasse Schone. Non è invece stata svelata l’identità di tutti gli altri tesserati del ...

