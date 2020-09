Coronavirus, 1.500 nuovi contagi ma ‘solo’ 51mila tamponi. Continuano a salire i ricoveri. 50mila positivi: numero più alto da 4 mesi (Di lunedì 28 settembre 2020) Il numero dei nuovi casi di Coronavirus cala leggermente rispetto a ieri, quando erano stati 1.766, ma ad accompagnare questa leggera flessione che ha portato il dato giornaliero a 1.494 c’è una netta diminuzione del numero dei tamponi effettuati: 51mila nelle ultime 24 ore, 36mila in meno rispetto a ieri, con le ultime settimane che hanno spesso fatto registrare circa 100mila test al giorno. È questo il dato più significativo tra quelli contenuti nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, nel quale si legge che sono 16 le vittime registrate nell’ultima giornata, con il totale dei decessi che sale così a 35.851. Il numero delle persone attualmente malate torna sopra le 50mila, a 50.323, 705 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildeicasi dicala leggermente rispetto a ieri, quando erano stati 1.766, ma ad accompagnare questa leggera flessione che ha portato il dato giornaliero a 1.494 c’è una netta diminuzione deldeieffettuati:nelle ultime 24 ore, 36mila in meno rispetto a ieri, con le ultime settimane che hanno spesso fatto registrare circa 100mila test al giorno. È questo il dato più significativo tra quelli contenuti nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, nel quale si legge che sono 16 le vittime registrate nell’ultima giornata, con il totale dei decessi che sale così a 35.851. Ildelle persone attualmente malate torna sopra le, a 50.323, 705 ...

