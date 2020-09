Coronavirus, 1.500 nuovi contagi ma ‘solo’ 51mila tamponi. Ci sono 16 vittime. Continuano a crescere i ricoveri: +231, altri 10 in intensiva (Di lunedì 28 settembre 2020) sono 1.494 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 1.766 di ieri, ma il dato è particolarmente significativo se si tiene conto che in una giornata sono stati effettuati ‘solo’ 51mila tamponi, circa la metà rispetto alla media delle ultime settimane e 36mila in meno rispetto alle passate 24 ore. Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è la Campania (+295) seguita dal Lazio (+211) e dal Veneto (+183). Nessuna regione fa registrare zero nuovi positivi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale così a 311.364, mentre sono ancora 16 le vittime registrate in un giorno, con il dato complessivo che continua così a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020)1.494 icasi dinelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 1.766 di ieri, ma il dato è particolarmente significativo se si tiene conto che in una giornatastati effettuati ‘solo’, circa la metà rispetto alla media delle ultime settimane e 36mila in meno rispetto alle passate 24 ore. Tra le regioni, quella con il maggior numero dicasi è la Campania (+295) seguita dal Lazio (+211) e dal Veneto (+183). Nessuna regione fa registrare zeropositivi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale così a 311.364, mentreancora 16 leregistrate in un giorno, con il dato complessivo che continua così a ...

fattoquotidiano : Non bisogna essere degli esperti in pandemie per capire che un Paese in cui i contagi da coronavirus superano ormai… - SkyTG24 : Covid, il virus corre in Europa: record anche in Germania. In Francia 13.500 nuovi casi - clikservernet : Coronavirus, 1.500 nuovi contagi ma ‘solo’ 51mila tamponi. Altre 16 vittime. Continuano a crescere i ricoveri - clikservernet : Coronavirus, 1.500 nuovi contagi ma ‘solo’ 51mila tamponi. Altre 16 vittime. Continuano a crescere i ricoveri - Noovyis : (Coronavirus, 1.500 nuovi contagi ma ‘solo’ 51mila tamponi. Altre 16 vittime. Continuano a crescere i ricoveri) Pl… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 500 Coronavirus: De Siervo, Serie A ha subito danno da 500 mln Agenzia ANSA Riaprono i reparti Covid. Il Sud si scopre in ritardo

Prima nel piccolo ospedale dell'Aquila, il G8, poi a Genova al San Martino e ora anche al Niguarda di Milano. Da una decina di giorni come nel gioco del domino una casella spinge l'altra e uno dietro ...

Rinnovabili offshore, ecco la nuova strategia europea per l'energia pulita in mare

Terminata la consultazione sulla futura strategia adottata dall'Ue, ora si attende solo la pubblicazione del documento, mentre Ocean Energy Europe rinnova le proprie richieste a Bruxelles ...

Prima nel piccolo ospedale dell'Aquila, il G8, poi a Genova al San Martino e ora anche al Niguarda di Milano. Da una decina di giorni come nel gioco del domino una casella spinge l'altra e uno dietro ...Terminata la consultazione sulla futura strategia adottata dall'Ue, ora si attende solo la pubblicazione del documento, mentre Ocean Energy Europe rinnova le proprie richieste a Bruxelles ...