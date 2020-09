Coronavirus, 1.494 nuovi positivi e 16 decessi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.494 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 16 i decessi, che portano il totale delle vittime a 35.851. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 51.109 tamponi, per un totale di 11.138.173 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 225.190, mentre gli attuali positivi sono 50.323. A oggi sono 2.977 i ricoverati con sintomi, di questi 264 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 47.082 persone. La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.494 icasi diregistrati in Italia24 ore e 16 i, che portano il totale delle vittime a 35.851.24 ore sono stati eseguiti 51.109 tamponi, per un totale di 11.138.173 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 225.190, mentre gli attualisono 50.323. A oggi sono 2.977 i ricoverati con sintomi, di questi 264 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 47.082 persone. La regione dove è stato registrato il maggior numero dicasi,24 ore, ...

