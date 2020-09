Coppa Italia | Chievo-Catanzaro con mille spettatori | il comunicato del club

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020) Torna lae ilè pronto ad accogliere i propri tifosi allo Stadio Bentegodi. Attraverso unilVerona ha annunciato il ritorno ditra le mura amiche del Bentegodi in occasione della gara contro il, in programma mercoledì 30 settembre alle ore 18:00, valevole per il secondo turno dellanazionale. “A seguito della nuova ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, ilVerona potrà riaprire lo Stadio Bentegodi a 1.000– si legge nella nota delveneto -. Il primo appuntamento sarà mercoledì 30 settembre alle ore 18, quando il ...