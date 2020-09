Conte mette nel mirino anche il reddito di cittadinanza e critica il suo assistenzialismo (Di lunedì 28 settembre 2020) Nunzia Catalfo, Paola Pisano, Domenico Parisi. Sono i tre interlocutori (i ministri del Lavoro e dell’Innovazione e il presidente di Anpal) con cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato a lungo in questi giorni. Dopo la bocciatura – inevitabile utilizzare questa parola – di quota 100, arrivano anche i retroscena di un Conte contro reddito cittadinanza. Tuttavia, il presidente del Consiglio non sarebbe per una sua cancellazione tout court, ma per una sua revisione, che possa prendere maggiormente in considerazione il fatto di inserire le persone nel mondo del lavoro, senza trasformarle in passivi percettori di un reddito calato dall’alto. LEGGI anche > Conte non vuole rinnovare quota 100, ma la Lega non lo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) Nunzia Catalfo, Paola Pisano, Domenico Parisi. Sono i tre interlocutori (i ministri del Lavoro e dell’Innovazione e il presidente di Anpal) con cui il presidente del Consiglio Giuseppeha parlato a lungo in questi giorni. Dopo la bocciatura – inevitabile utilizzare questa parola – di quota 100, arrivanoi retroscena di uncontro. Tuttavia, il presidente del Consiglio non sarebbe per una sua cancellazione tout court, ma per una sua revisione, che possa prendere maggiormente in considerazione il fatto di inserire le persone nel mondo del lavoro, senza trasformarle in passivi percettori di uncalato dall’alto. LEGGInon vuole rinnovare quota 100, ma la Lega non lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte mette Conte 'mette nel mirino' anche il Reddito di cittadinanza News Mondo Crippa: "Non c'è nessun caos nel M5s e Conte non può prescindere da noi"

Il capogruppo del Movimento alla Camera difende il peso del Movimento nelle scelte politiche, punta sul recovery fund e sugli stati generali spiega: parte nuova organizzazione del Movimento ...

Reddito di cittadinanza, Conte: "Ora va cambiato". Di Maio: applichiamolo meglio

Il presidente del Consiglio vuole che il sussidio venga tolto a chi rifiuta offerte di lavoro. Ma è necessaria una banca dati nazionale che monitori le proposte e le domande di impiego. Il ministro: C ...

