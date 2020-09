Contagi Covid-19, Roma Conta Maggior Numero di Scuole Chiuse (Di lunedì 28 settembre 2020) Il ricercatore Vittorio Nicoletta e lo studente universitario Lorenzo Ruffino, hanno realizzato una classifica delle città e Regioni Maggiormente colpite dal coronavirus. Dai dati raccolti si è scoperto che è Roma che ha il Maggior Numero di Scuole Chiuse a causa dei Contagi. Il lavoro dei due studiosi si è concentrato sul Numero dei Contagi, … Leggi su youreduaction (Di lunedì 28 settembre 2020) Il ricercatore Vittorio Nicoletta e lo studente universitario Lorenzo Ruffino, hanno realizzato una classifica delle città e Regionimente colpite dal coronavirus. Dai dati raccolti si è scoperto che èche ha ildia causa dei. Il lavoro dei due studiosi si è concentrato suldei, …

SkyTG24 : La curva dei contagi preoccupa in #Campania, dove gli ospedali iniziano ad attrezzarsi per la fase 3, di maggiore a… - Agenzia_Ansa : Contagi stabili, 1.766 nelle ultime 24 ore, ma 20mila tamponi in meno. Le vittime sono 17, lo stesso numero di ieri… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: nuovi contagi stabili in Italia a quota 1.766 ma 20mila tamponi in meno, 17 morti. Zero casi in Val d… - infoitsalute : Covid, cresce la curva dei contagi, nuovi positivi a Cervinara - news_modena : Covid, contagi a Carpi, Castelfranco, Sassuolo, Serramazzoni e Modena -