Consiglio regionale, sorprese in arrivo: Mundo spera, Nonno trema (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChi non è "seggio pieno" non dorme tranquillo. Una rivoluzione potrebbe sconvolgere la mappa degli eletti in Consiglio regionale pubblicati dal sito Eligendo. In bilico non sono le preferenze riportate dal singolo candidato, ma i voti di lista, che combinati con il mitico comma 7, quello che attribuisce i seggi residuali dove c'è lo spazio, potrebbero provocare il terremoto. Si scaldano infatti Gabriele Mundo di Italia Viva e Giuseppe Irace di Persone e Comunità, mentre cominciano a ballare Tommaso Pellegrino a Salerno e uno dei nuovi consiglieri dei 5 stelle. Se saltasse un eletto dei 5 stelle ad Avellino, il seggio potrebbe rimbalzare su Forza Italia Avellino, mentre Stefano Caldoro occuperebbe l'ultimo resto della coalizione che potrebbe essere quello di ...

