Confesercenti | Famiglie campane | giù reddito e consumi Schiavo | sos al Governo | Pmi ancora senza bonus

(Di lunedì 28 settembre 2020) La crisi economica dovuta al lockdown è sempre più penetrante e grave. L’effetto Covid suldelleitaliane eè significativo, nonostante gli aiuti statali (cig,e sostegni vari). Secondo i calcoli dell’Ufficio Economico, sulla base di elaborazioni condotte su dati Istat, Svimez e SWG, l’Italia ha perso redditualmente il 4% rispetto al 2019, considerando anche le perdite stimate sino al prossimo dicembre, con una media di 1257 euro diin meno (32 miliardi complessivi) a famiglia. Con riferimento alla Campania, dallo studio emerge che la nostra regione è sotto del 3.6%, non una delle peggiori regioni d’Italia in questo senso: è dodicesima in quanto a perdita di ...