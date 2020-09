Confcommercio Campania avverte De Luca | No a nuovi lockdown | Pmi pronte alla mobilitazione generale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 settembre 2020)si dice “prontase il presidente della RegioneVincenzo Dedovesse confermare la decisione di chiudere nuovamente le attività commerciali”. Un provvedimento cheriterrebbe “inaccettabile” e per questo chiede “con urgenza” un incontro in Regione.”Le dichiarazioni del presidente Desu nuove possibili chiusure delle attività commerciali per arginare il diffondersi dell’epidemia di contagi da Covid-19 stanno generando non poche ansie tra gli operatori del settore che temono gli effetti nefasti di un secondo”, spiegano i presidenti di ...