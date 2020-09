Concorso straordinario scuola 2020, date e posti disponibili per regione (Di lunedì 28 settembre 2020) ...: è questa la struttura della prova d'esame per il Concorso straordinario della scuola che prende il via il prossimo 22 ottobre, secondo il bando che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per ... Leggi su ilreporter (Di lunedì 28 settembre 2020) ...: è questa la struttura della prova d'esame per ildellache prende il via il prossimo 22 ottobre, secondo il bando che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per ...

MediasetTgcom24 : Scuola, Pd: 'Il concorso straordinario va rinviato a Natale' #Pd - Agenzia_Ansa : #Scuola Dal 22 ottobre via al concorso straordinario #ANSA - ItalianNavy : Vuoi diventare un ufficiale medico? Hai ancora pochi giorni per partecipare al #concorso straordinario per il reclu… - TwittGiorgio : RT @TwittGiorgio: Il Pd a valanga sulla Azzolina: adesso è scontro sulla scuola..... ADESSO SI ACCORGONO I COGLIONI! - tranellio : RT @LaNotiziaTweet: C'è la data del #concorso straordinario per i precari della #scuola. Il 22 ottobre ci sarà la prova scritta. Le cattedr… -