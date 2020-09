Concorso straordinario della scuola, ministero verso la data del 22 ottobre per la prima prova. Poi toccherà ai neolaureati (Di lunedì 28 settembre 2020) Manca ancora l’ufficialità, ma la data da segnare sul calendario è il 22 ottobre. Quel giorno, in base a quanto riporta il Sole24Ore, si svolgerà in tutta Italia la prova scritta del Concorso straordinario della scuola, dedicato esclusivamente ai docenti di medie e superiori con almeno tre anni di servizio. I posti messi al bando del ministero sono 32mila. La tabella di marcia, su cui la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina e i sindacati si stanno confrontando proprio in queste ore, prevede che l’iter iniziale del Concorso per i precari vada avanti almeno fino a metà novembre. La pubblicazione dell’avviso pubblico con le date è attesa per il 29 settembre in Gazzetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Manca ancora l’ufficialità, ma lada segnare sul calendario è il 22. Quel giorno, in base a quanto riporta il Sole24Ore, si svolgerà in tutta Italia lascritta del, dedicato esclusivamente ai docenti di medie e superiori con almeno tre anni di servizio. I posti messi al bando delsono 32mila. La tabella di marcia, su cui la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina e i sindacati si stanno confrontando proprio in queste ore, prevede che l’iter iniziale delper i precari vada avanti almeno fino a metà novembre. La pubblicazione dell’avviso pubblico con le date è attesa per il 29 settembre in Gazzetta ...

