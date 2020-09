Concorso straordinario della scuola, è uscita la data (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Concorso inizierà il 22 ottobre fino a metà novembre e riguarderà gli insegnanti di scuole medie e superiori, infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado Finalmente c’è una data dopo mesi di intense polemiche e un assiduo tira e molla coi sindacati. Inizierà il 22 ottobre il Concorso straordinario 2020 per 32mila docenti … L'articolo Concorso straordinario della scuola, è uscita la data proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilinizierà il 22 ottobre fino a metà novembre e riguarderà gli insegnanti di scuole medie e superiori, infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado Finalmente c’è unadopo mesi di intense polemiche e un assiduo tira e molla coi sindacati. Inizierà il 22 ottobre il2020 per 32mila docenti … L'articolo, èlaproviene da YesLife.it.

ItalianNavy : Vuoi diventare un ufficiale medico? Hai ancora pochi giorni per partecipare al #concorso straordinario per il reclu… - SmorfiaDigitale : Scuola, concorso straordinario 2020, ecco le date: si comincia il 22 ottobre - CorriereUniv : Il rischio per molti #precari è di dover non poter partecipare per un'influenza #concorsoscuola #scuola #concorso… - CCKKI : RT @ItalianPolitics: Concorso straordinario della scuola, c'è la data: dal 22 ottobre - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Con calma, eh...tanto che fretta c'è??? Scuola: dal 22 ottobre via al concorso straordinario 32 mila i posti, 64 mila i… -