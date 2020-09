Concorso straordinario della scuola, c’è la data: si parte il 22 ottobre 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) Concorso straordinario della scuola: data, come funziona e posti a disposizione Per il Concorso straordinario della scuola è stata finalmente fissata la data. Il 22 ottobre 2020 (andrà in Gazzetta Ufficiale domani) partirà la prova scritta del Concorso straordinario per i docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio svolti dal 2008 ad oggi. Dopo mesi di polemiche, un braccio di ferro con i sindacati, la mediazione del premier Giuseppe Conte, è stata resa nota la data del Concorso tanto atteso per 32mila posti messi a bando e per il quale ci sono state oltre 64mila ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020), come funziona e posti a disposizione Per ilè stata finalmente fissata la. Il 22(andrà in Gazzetta Ufficiale domani) partirà la prova scritta delper i docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio svolti dal 2008 ad oggi. Dopo mesi di polemiche, un braccio di ferro con i sindacati, la mediazione del premier Giuseppe Conte, è stata resa nota ladeltanto atteso per 32mila posti messi a bando e per il quale ci sono state oltre 64mila ...

