Concorso scuola: al via lo straordinario il 22 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Partono il 22 ottobre le prove per il Concorso scuola straordinario docenti. La procedura selettiva riguarderà 32mila docenti delle medie e delle superiori Via al Concorso straordinario docenti. Le prove inizieranno il 22 di ottobre e proseguiranno almeno fino alla metà di novembre. Il Concorso scuola riguarderà 32mila docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio, subito dopo toccherà ai docenti di infanzia e primaria. Le prove preselettiva del Concorso scuola 2020, quello straordinario, finalmente hanno una data di inizio, si tratta del 22 di ottobre. Si parte dai docenti delle medie e delle superiori, poi ...

