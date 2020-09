Comicon Extra | alla fondazione Foqus di Napoli la mostra Manga made in Italy

FumodiChina : RT @NapoliCOMICON: COMICON Extra, realizzato grazie a @Reg_Campania, continua e arriva a @FoqusNapoli Vi aspettiamo con la mostra Manga mad… - apetrazzuolo : MOSTRA - Comicon Extra: a Napoli 'Manga made in Italy' - NapoliCOMICON : COMICON Extra, realizzato grazie a @Reg_Campania, continua e arriva a @FoqusNapoli Vi aspettiamo con la mostra Mang… -

Ultime Notizie dalla rete : Comicon Extra

Napoli Magazine

NAPOLI – COMICON EXTRA continua il programma di attività diffuse in Campania e arriva ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dal 29 settembre al 31 ottobre, negli spazi di FOQUS, con la mostra Manga made in ...COMICON EXTRA:MANGA MADE IN ITALYdal 29 settembre al 31 ottobre, FOQUS,Quartieri Spagnoli, Napoli COMICON EXTRA continua il programma di attività diffuse in Campania e arriva ai Quartieri Spagnoli di ...