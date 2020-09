Come funzionerà la Lotteria degli scontrini (Di lunedì 28 settembre 2020) Addio contanti, arriva il super cashback: un premio fino a 3mila euro 25 settembre 2020 Il suo inizio era previsto per lo scorso mese di agosto, ma l'emergenza coronavirus ha bloccato tutto. Adesso la ... Leggi su today (Di lunedì 28 settembre 2020) Addio contanti, arriva il super cashback: un premio fino a 3mila euro 25 settembre 2020 Il suo inizio era previsto per lo scorso mese di agosto, ma l'emergenza coronavirus ha bloccato tutto. Adesso la ...

machyaer : Ma con delle norme del genere come possiamo pensare che la scuola funzionerà? Ma chi è lo '#scienziato' che ha mess… - LuciaLaVita1 : RT @LaStampa: E’ il 22 ottobre la data di avvio del concorso straordinario per la scuola scelta dal ministero dell'Istruzione, emersa al te… - LaStampa : E’ il 22 ottobre la data di avvio del concorso straordinario per la scuola scelta dal ministero dell'Istruzione, em… - LaStampa : Scuola, ecco come funzionerà il concorso del 22 ottobre - Today_it : Come funzionerà la Lotteria degli scontrini -

Ultime Notizie dalla rete : Come funzionerà PagoPA obbligatorio per Tari, multe e servizi: cos’è e come funziona The Italian Times