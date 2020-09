Come cambierà il reddito di cittadinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al festival dell’Economia di Trento ha annunciato un progetto per il 2021 per rafforzare l’inserimento al mondo del lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza: “Meno male che avevamo una misura di protezione sociale Come il reddito di cittadinanza cui abbiamo aggiunto il reddito di emergenza. Certo si possono sempre migliorare in fase di attuazione. In due anni calare una misura così complessa in un tessuto sociale che presenta criticità strutturali, non è affatto semplice. Il progetto di inserimento nel mondo del lavoro collegato al reddito di cittadinanza ci vede ancora indietro. Ho già avuto due incontri con i ministri competenti: dobbiamo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al festival dell’Economia di Trento ha annunciato un progetto per il 2021 per rafforzare l’inserimento al mondo del lavoro per i percettori deldi: “Meno male che avevamo una misura di protezione socialeildicui abbiamo aggiunto ildi emergenza. Certo si possono sempre migliorare in fase di attuazione. In due anni calare una misura così complessa in un tessuto sociale che presenta criticità strutturali, non è affatto semplice. Il progetto di inserimento nel mondo del lavoro collegato aldici vede ancora indietro. Ho già avuto due incontri con i ministri competenti: dobbiamo ...

