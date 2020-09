Colpo di testa per l’ex di Amici, ha cambiato look, diversissima: l’avete riconosciuta? (Di lunedì 28 settembre 2020) Nell’ultima edizione del talent targato Mediaset, Amici 2019-2020 condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si è classificata come terza. Talento cristallino, voce delicata, ha deciso da quest’autunno di cambiare totalmente look per annunciare una netta sferzata nella sua carriera di cantante. Avete capito di chi stiamo parlando? Cambio look per Giulia Molino Lei … L'articolo Colpo di testa per l’ex di Amici, ha cambiato look, diversissima: l’avete riconosciuta? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Nell’ultima edizione del talent targato Mediaset,2019-2020 condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si è classificata come terza. Talento cristallino, voce delicata, ha deciso da quest’autunno di cambiare totalmenteper annunciare una netta sferzata nella sua carriera di cantante. Avete capito di chi stiamo parlando? Cambioper Giulia Molino Lei … L'articolodiper l’ex di, ha: l’avete? proviene da www.meteoweek.com.

