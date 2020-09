CNH Industrial | si dimette amministratore indipendente Nelda J Connors

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) –J.del Consiglio di Amministrazione di CNHN.V. e componente del suo Comitato di Controllo, ha deciso dirsi con effetto immediato. Lo fa sapere CNHcon una nota. “Ho sinceramente apprezzato la mia permanenza in CNH. Tuttavia, è diventato evidente che, avendo assunto molteplici impegni in ruoli esecutivi, non mi sentivo più in grado di assicurare tempo sufficiente per assolvere in modo adeguato ai miei doveri nei confronti del Consiglio di Amministrazione”, ha dichiarato