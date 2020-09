Clio e-Tech Hybrid | la prova de Il Fatto it – L’ibrida che va come un’elettrica – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020)è la best seller del Gruppo Renault: in trent’anni di vita ha venduto più di 15 milioni di auto nel mondo e in Italia è la straniera preferita nel suo segmento. Per la quinta generazione il capo del design di Renault, l’olandese Laurens van den Acker, non hagrandi stravolgimenti esterni ma l’effetto “wow” è garantito da un powertrain ibrido molto particolare. Il sistema è composto da un motore elettrico principale da 49 Cv, un motore aspirato a benzina quattro cilindri 1.6 di nuova generazione da 91 Cv e un altro piccolo motore elettrico da 20 cv che ha la funzione di starter. La potenza complessiva è di 140 Cv e il funzionamento dei tre si basa su una trasmissione innovativa che nasce dall’esperienza di Renault in Formula 1, partita nel 2014 con il V6 ibrido ...