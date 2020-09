Climate Clock: “Fra 7 anni il punto di non ritorno del clima sulla Terra” (Di lunedì 28 settembre 2020) Sette anni e poco più di cento giorni, così segna il countdown: è il tempo dopo il quale per il pianeta Terra – il nostro pianeta – ci sarà il punto di non ritorno ambientale. Lo segnala l’installazione climate Clock, che campeggia sulla parete del grattacielo Metronome di Union Square a New York. Non è la profezia dei Maya, abusata e travisata, e non predice l’Apocalisse. Al contrario indica qualcosa di molto concreto. Il raggiungimento – se nulla cambierà – di un livello così elevato di riscaldamento terrestre da cambiare in peggio la natura e la vita dell’uomo. Per sempre. I cambiamenti climatici drammaticamente accentuati dai gas ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Settee poco più di cento giorni, così segna il countdown: è il tempo dopo il quale per il pianeta Terra – il nostro pianeta – ci sarà ildi nonambientale. Lo segnala l’installazione, che campeggiaparete del grattacielo Metronome di Union Square a New York. Non è la profezia dei Maya, abusata e travisata, e non predice l’Apocalisse. Al contrario indica qualcosa di molto concreto. Il raggiungimento – se nulla cambierà – di un livello così elevato di riscaldamento terrestre da cambiare in peggio la natura e la vita dell’uomo. Per sempre. I cambiamentitici drammaticamente accentuati dai gas ...

