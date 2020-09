Ciclopedalata di 50 km sulle strade del Giro d’Italia

Leggi su udine20

(Di lunedì 28 settembre 2020) La voglia di ricominciare a pedalare, di respirare l’aria frizzante del Cividalese e delle Valli del Torre e del Natisone, di solcare i tracciati stradali recentemente rimessi a nuovo per l’imminente passaggio deld’Italia e la passione per lo splendido territorio incastonato tra il monte Matajur e Cividale del Friuli, patrimonio dell’Unesco, rappresentano gli elementi che contraddistinguono la “della 16ma tappa deld’Italia”.L’iniziativa, promossa dalla Asd Chiarcosso Help Haiti, si svolgerà sabato 3 ottobre.La pedalata è aperta a tutti, con ogni mezzo, comprese Mtb ed Ebike, e senza limiti di tempo e partirà, in modo libero, alle 10 da Torreano di Cividale. I chilometri da percorrere sono ...