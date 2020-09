Ciclismo | Longo Borghini | “Orgogliosa di essere italiana | felice del bronzo mondiale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020) “Sono veramente orgogliosa di, a marzo venivamo considerati un Paese da non imitare, oggi abbiamo organizzato i Mondiali in venti giorni a Imola e siamo diventati un modello. È stato un onore correre e sono felicissima di aver conquistato una medaglia“. Queste le dichiarazioni di Elisanella prova in linea dei Mondiali di2020, terminati domenica 27 settembre ad Imola. “Per me è il risultato della maturità, ho ancora 28 anni e diverse gare davanti a me, ma a livello mentale sono molto più forte rispetto al passato” ha aggiunto l’azzurra, intervenuta nella trasmissione “Radio anch’io Sport” su Rai Radio1, “Ai Mondiali che ci saranno il prossimo anno ...