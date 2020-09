Chiude Bay Yanlis: dove vedere gli episodi rimanenti (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo il successo di Cherry Season e Day Dreamer, anche Bay Yanlis, nuova serie tv turca, ha emozionato e sta emozionando tantissimi fan. I protagonisti sono ancora una volta Ozge Gurel e Can Yaman. La storia è quella di Enzi che non riesce a trovare l’uomo della sua vita e di Özgür che cercherà di aiutarla. Inevitabilmente i due si innamoreranno così da far sognare i telespettatori di tutto il mondo. Il problema è che però Bay Yanlis non avrà un seguito, la seconda stagione non ci sarà. Eppure fino a qualche giorno fa, lo stesso Fox, canale dove vanno in onda gli episodi turchi, aveva mostrato un promo. Perché, allora, Bay Yanlis non avrà un seguito? Bay Yanlis Chiude i battenti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo il successo di Cherry Season e Day Dreamer, anche Bay, nuova serie tv turca, ha emozionato e sta emozionando tantissimi fan. I protagonisti sono ancora una volta Ozge Gurel e Can Yaman. La storia è quella di Enzi che non riesce a trovare l’uomo della sua vita e di Özgür che cercherà di aiutarla. Inevitabilmente i due si innamoreranno così da far sognare i telespettatori di tutto il mondo. Il problema è che però Baynon avrà un seguito, la seconda stagione non ci sarà. Eppure fino a qualche giorno fa, lo stesso Fox, canalevanno in onda gliturchi, aveva mostrato un promo. Perché, allora, Baynon avrà un seguito? Bayi battenti ...

