Chiara Ferragni denunciata per “blasfemia e offesa al sentimento religioso” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Codacons ha denunciato l’influencer dopo la pubblicazione della sua intervista su “Vanity Fair” «Ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web»: per questo motivo l’associazione dei consumatori ha intrapreso l’azione legale, dopo la pubblicazione dell’immagine pubblicata su “Vanity Fair” con l’intervista a Chiara Ferragni. Nell’immagine la Ferragni è raffigurata come una Madonna. «Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere – spiega il Codacons ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Codacons ha denunciato l’influencer dopo la pubblicazione della sua intervista su “Vanity Fair” «Ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web»: per questo motivo l’associazione dei consumatori ha intrapreso l’azione legale, dopo la pubblicazione dell’immagine pubblicata su “Vanity Fair” con l’intervista a. Nell’immagine laè raffigurata come una Madonna. «Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere – spiega il Codacons ...

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica' - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - Tony_Cavallaro : RT @Marco_dreams: Il Codacons, vale a dire il Carlo Rienzi (che voleva gestire i soldi raccolti da Fedez per il Covid), denuncia Chiara Fer… - _quarantadue_ : RT @TristeMietitore: Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia a causa di una sua foto. Blasfemia. Nel 2020. Quando bisognava perc… - kalle2303 : RT @Marco_dreams: Il Codacons, vale a dire il Carlo Rienzi (che voleva gestire i soldi raccolti da Fedez per il Covid), denuncia Chiara Fer… -