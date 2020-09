Chiara Ferragni denunciata dal Codacons: la foto versione Madonna è un'”offesa” (Di lunedì 28 settembre 2020) Quello del Codacons con i Ferragnez è un rapporto difficile. Dopo la denuncia che l’associazione aveva mosso alla coppia per la raccolta fondi da destinare alla realizzazione del mimi ospedale Covid di Milano, ora si apre un nuovo capitolo. Il Codacons ha denunciato l’influencer regina di Instagram e nella top 10 delle più pagate al mondo per blasfemia e per “offesa al sentimento religioso”, dopo la diffusione di una immagine in cui la Ferragni appare raffigurata come una Madonna. L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutterebbe a suo dire la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Quello delcon i Ferragnez; un rapporto difficile. Dopo la denuncia che l’associazione aveva mosso alla coppia per la raccolta fondi da destinare alla realizzazione del mimi ospedale Covid di Milano, ora si apre un nuovo capitolo. Ilha denunciato l’influencer regina di Instagram e nella top 10 delle più pagate al mondo per blasfemia e per “offesa al sentimento religioso”, dopo la diffusione di una immagine in cui laappare raffigurata come una. L’immagine che raffigura lanei panni di una modernacon bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutterebbe a suo dire la figura dellae la religione a scopo commerciale, ...

