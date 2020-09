Chiara Ferragni come una Madonna: il Codacons denuncia l’influencer per blasfemia (Di lunedì 28 settembre 2020) Chiara Ferragni sul red carpet a Venezia 2019 sfoglia la gallery Il Codacons prende ancora di mira i Ferragnez. Stavolta, l’accusa è contro Chiara Ferragni che è stata denunciata per blasfemia e offesa al sentimento religioso. “Quella foto è blasfema” L’associazione dei consumatori ha avviato l’azione legale dopo la diffusione di un’illustrazione della fashion blogger ritratta come la “Madonna con bambino del ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 settembre 2020)sul red carpet a Venezia 2019 sfoglia la gallery Ilprende ancora di mira i Ferragnez. Stavolta, l’accusa è controche è statata pere offesa al sentimento religioso. “Quella foto è blasfema” L’associazione dei consumatori ha avviato l’azione legale dopo la diffusione di un’illustrazione della fashion blogger ritrattala “con bambino del ...

