Chiara Ferragni come la Madonna | il Codacons la denuncia | “Blasfemia”

ROMA – Blasfemia e offesa al sentimento religioso. Queste le accuse che il Codacons muove a Chiara Ferragni per un'immagine, comparsa sulla rivista Vanity Fair, in cui il suo volto appare sovrapposto a quello della Madonna in un'immagine sacra. L'immagine, rilanciata su Instagram da Vanity Fair Italia nei giorni scorsi, è stata presentata così: "Chiara Ferragni si racconta nell'intervista «Madre, figlio e spirito social» con il direttore Simone Marchetti, per il numero speciale di Vanity Fair diretto da Francesco Vezzoli. E proprio l'artista ha ritratto l'imprenditrice digitale nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato".

