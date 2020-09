Chi è Renato Lenzi, CEO di Zoomarine e protagonista dell’ultima puntata di Boss in incognito? (Di lunedì 28 settembre 2020) Ecco chi è Renato Lenzi, CEO di Zoomarine e protagonista della quarta ed ultima puntata di Boss in incognito Va in onda stasera, 28 settembre 2020, la quarta e ultima puntata di Boss in incognito, programma condotto da Max Giusti su Rai 2, il protagonista sarà Renato Lenzi, Ceo dei parchi acquatici di Zoomarine a Torvaianica, Aqua Felix a Civitavecchia e Acquajoss in provincia di Ravenna. I tre famosi parchi ogni anno accolgono più di 800.000 visitatori. Si estendono su una superficie di 540.000 metri quadrati con 400 animali di 36 specie diverse, i dipendenti sono quasi mille. Renato ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) Ecco chi è, CEO didella quarta ed ultimadiinVa in onda stasera, 28 settembre 2020, la quarta e ultimadiin, programma condotto da Max Giusti su Rai 2, ilsarà, Ceo dei parchi acquatici dia Torvaianica, Aqua Felix a Civitavecchia e Acquajoss in provincia di Ravenna. I tre famosi parchi ogni anno accolgono più di 800.000 visitatori. Si estendono su una superficie di 540.000 metri quadrati con 400 animali di 36 specie diverse, i dipendenti sono quasi mille....

