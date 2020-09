Chi è Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra assente alle nozze (Di lunedì 28 settembre 2020) Per il “sì”, Elettra Lamborghini ha voluto al suo fianco le sorelle Lucrezia e Flaminia, testimoni delle nozze Nick van de Wall, in arte Afrojack. Non era invece presente alle nozze l’altra sorella, Ginevra, con la quale pare ci siano stati dei dissidi.Le congratulazioni di Ginevra, 26 anni, sono arrivate tramite Instagram. “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”, ha scritto lei sul suo profilo, nel giorno delle nozze, senza riferimenti specifici, ma lasciando sottinteso il destinatario del suo messaggio. Sullo stesso profilo la ragazza ha lanciato il suo debutto discografico. Da qualche giorno è stato pubblicato il suo primo singolo, “Scorzese”, un rap ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Per il “sì”,ha voluto al suo fianco le sorelle Lucrezia e Flaminia, testimoni delleNick van de Wall, in arte Afrojack. Non era invece presentel’altra, con la quale pare ci siano stati dei dissidi.Le congratulazioni di, 26 anni, sono arrivate tramite Instagram. “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”, ha scritto lei sul suo profilo, nel giorno delle, senza riferimenti specifici, ma lasciando sottinteso il destinatario del suo messaggio. Sullo stesso profilo la ragazza ha lanciato il suo debutto discografico. Da qualche giorno è stato pubblicato il suo primo singolo, “Scorzese”, un rap ...

