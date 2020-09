Chi è Antonella Liuzzi? La moglie Lino Guanciale è figlia di un ex senatore [FOTO] (Di lunedì 28 settembre 2020) Lino Guanciale è l’attore popolare per le fiction “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e “L’allieva” con Alessandra Mastronardi. Per molti anni si è dedicato alla recitazione nel mondo del teatro fino a quando non approda nel mondo della televisione. Oltre a prendere parte a numerose fiction italiane è stato scelto anche per un piccolo ruolo nel film di Woody Allen “To Rome with love“. L’attore di recente ha compiuto il grande passo ed è convolato a nozze con Antonella Liuzzi. La cerimonia si è svolta il 18 luglio 2020 a Roma con la presenza di pochi intimi. Lino Guanciale ha pubblicato sui social uno scatto del lieto evento. Ecco chi è la moglie ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020)è l’attore popolare per le fiction “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e “L’allieva” con Alessandra Mastronardi. Per molti anni si è dedicato alla recitazione nel mondo del teatro fino a quando non approda nel mondo della televisione. Oltre a prendere parte a numerose fiction italiane è stato scelto anche per un piccolo ruolo nel film di Woody Allen “To Rome with love“. L’attore di recente ha compiuto il grande passo ed è convolato a nozze con. La cerimonia si è svolta il 18 luglio 2020 a Roma con la presenza di pochi intimi.ha pubblicato sui social uno scatto del lieto evento. Ecco chi è la...

