Charlie Hebdo, Dambruoso spiega la pista pakistana (Di lunedì 28 settembre 2020) ... autore svedese che aveva ritratto Maometto con fattezze canine; ma anche la pubblicazione di vignette satiriche da parte del quotidiano danese Jylland-Posten nel 2005, che portò Osama bin Laden in ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 settembre 2020) ... autore svedese che aveva ritratto Maometto con fattezze canine; ma anche la pubblicazione di vignette satiriche da parte del quotidiano danese Jylland-Posten nel 2005, che portò Osama bin Laden in ...

Ultime Notizie dalla rete : Charlie Hebdo Charlie Hebdo, Dambruoso spiega la pista pakistana Formiche.net Francia, attentato di Parigi. «Siamo in guerra contro l’islamismo»

Il terrorista pakistano che ha ferito due persone con una mannaia venerdì, credendo di colpire due giornalisti di Charlie Hebdo, stava per ottenere il permesso di soggiorno ...

L'aggressore di Parigi sarebbe più vecchio di quanto dichiarato

PARIGI - Gli inquirenti incaricati dell'attacco con la mannaia di venerdì scorso dinanzi alla vecchia sede di Charlie Hebdo a Parigi si interrogano sulla reale identità dell'assalitore principale sosp ...

