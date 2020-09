Cercano di sfilare Rolex ad anziano con tecnica dell' abbraccio | due denunciati

(Di lunedì 28 settembre 2020) Caravaggio, Bergamo,, 28 settembre 2020 - I Carabinieri del Comando Stazione di Caravaggio, hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà per tentato furto con destrezza in concorso S.S. e M.N.,...

Ultime Notizie dalla rete : Cercano sfilare

IL GIORNO

Caravaggio (Bergamo), 28 settembre 2020 - I Carabinieri del Comando Stazione di Caravaggio, hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà per tentato furto con destrezza in concorso S.S. e M.N., ...Indietro non si torna. Il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa crede fermamente nel connubio tra sfilate live e condivisione digitale. La Milano fashion week, al traguard ...