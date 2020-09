C’è la data del concorso straordinario per i precari della scuola. Il 22 ottobre ci sarà la prova scritta. Le cattedre disponibili sono 32mila (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ tutto pronto per il maxi concorso straordinario destinato ai precari della scuola. Le prove, per lo svolgimento delle quali c’è già una data di avvio, quella del 22 ottobre, saranno rivolte solo a chi ha almeno tre annualità di servizio con il titolo di studio appropriato e finalizzate ad assegnare 24mila cattedre, poi diventate 32mila. Un concorso sul quale, la scorsa estate, si è venuto a determinare un lungo momento di impasse politico, che ha costretto il premier Giuseppe Conte ad intervenire trasformando le prove di due quesiti non più a risposta chiusa ma aperta e con verifica del livello di inglese raggiunto. Le prove saranno scaglionate e andranno avanti fino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ tutto pronto per il maxidestinato ai. Le prove, per lo svolgimento delle quali c’è già unadi avvio, quella del 22, saranno rivolte solo a chi ha almeno tre annualità di servizio con il titolo di studio appropriato e finalizzate ad assegnare 24mila, poi diventate. Unsul quale, la scorsa estate, si è venuto a determinare un lungo momento di impasse politico, che ha costretto il premier Giuseppe Conte ad intervenire trasformando le prove di due quesiti non più a risposta chiusa ma aperta e con verifica del livello di inglese raggiunto. Le prove saranno scaglionate e andranno avanti fino ...

