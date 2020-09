C’è aria di guerra nel Nagorno-Karabakh (Di lunedì 28 settembre 2020) (foto: Aziz Karimov/Getty Images)Nella regione del Nagorno-Karabakh, un’area a sud del Caucaso contesa tra Azerbaijan e Armenia, da qualche ora sono in atto scontri armati tra gli eserciti dei due paesi. Dalle prime notizie diffuse il bilancio delle vittime è di 16 militari e alcuni civili uccisi, appartenenti a entrambi gli schieramenti. I due stati si accusano a vicenda: secondo il governo armeno la prima offensiva sarebbe partita dall’Azerbaijan, che avrebbe iniziato a bombardare la zona, e per difesa l’esercito armeno avrebbe risposto con l’invio di due elicotteri, tre droni e tre carri armati. Invece le notizie che arrivano dall’esecutivo azero parlano di un attacco armeno. Intanto lo stato del Nagorno, che sostiene gli armeni, ha annunciato l’introduzione della ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (foto: Aziz Karimov/Getty Images)Nella regione del, un’area a sud del Caucaso contesa tra Azerbaijan e Armenia, da qualche ora sono in atto scontri armati tra gli eserciti dei due paesi. Dalle prime notizie diffuse il bilancio delle vittime è di 16 militari e alcuni civili uccisi, appartenenti a entrambi gli schieramenti. I due stati si accusano a vicenda: secondo il governo armeno la prima offensiva sarebbe partita dall’Azerbaijan, che avrebbe iniziato a bombardare la zona, e per difesa l’esercito armeno avrebbe risposto con l’invio di due elicotteri, tre droni e tre carri armati. Invece le notizie che arrivano dall’esecutivo azero parlano di un attacco armeno. Intanto lo stato del, che sostiene gli armeni, ha annunciato l’introduzione della ...

