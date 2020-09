C’è ancora tempo per iscriversi a un hackaton della Nasa (Di lunedì 28 settembre 2020) Nasa Space Apps challenge 2020 (immagine: Porro Gabriele/Wired)Tra il 2 e 4 ottobre si svolgerà in contemporanea in tutto il mondo, e per la prima volta completamente online, la nona edizione del NasaSpace Apps Challenge, l’hackathon più grande al mondo dedicato allo spazio e al pianeta Terra. Promosso dalla Nasa e organizzato in collaborazione con il Canadian Space Agency (Csa), il Centre national d’études spatiales (Cnes), il Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) e l’European Space Agency (Esa), l’hackaton internazionale di 48 ore coinvolgerà studenti, neolaureati ricercatori, personalità del mondo accademico, professionisti, imprenditori e anche semplici appassionati e curiosi. Tutti i partecipanti potranno mettere in gioco le loro ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020)Space Apps challenge 2020 (immagine: Porro Gabriele/Wired)Tra il 2 e 4 ottobre si svolgerà in conranea in tutto il mondo, e per la prima volta completamente online, la nona edizione delSpace Apps Challenge, l’hackathon più grande al mondo dedicato allo spazio e al pianeta Terra. Promosso dallae organizzato in collaborazione con il Canadian Space Agency (Csa), il Centre national d’études spatiales (Cnes), il Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) e l’European Space Agency (Esa), l’internazionale di 48 ore coinvolgerà studenti, neolaureati ricercatori, personalità del mondo accademico, professionisti, imprenditori e anche semplici appassionati e curiosi. Tutti i partecipanti potranno mettere in gioco le loro ...

SkySportMotoGP : ?? ANCORA MARINI, SEMPRE MARINI! (?? #Moto2) ?? E sul podio c’è anche il Diggia I risultati ? - c_appendino : Ogni tanto è importante ritrovarsi per festeggiare e dirsi 'grazie': allora GRAZIE ancora una volta a volontari e v… - sechesi : Osimhen non ha ancora trovato il gol eppure è riuscito a farlo diventare l’ultimo dei problemi, per come sta giocan… - Furbis9 : RT @Pier185647033: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Ale Di Battista: 'Fin quando non avremo perso quel soffio di umanità che ancora ci tiene in v… - mainormale_ : RT @airplaneoversea: La donna non viene assunta anche solo perché c'è la POSSIBILITÀ che rimanga incinta. Non parlate come se ormai avessim… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è ancora SNAI – MotoGP: A Barcellona poker di favoritiMir, Bagnaia, Viñales e Quartararo a 4,50 Fortune Italia