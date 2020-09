CDP sigla convenzione con Assoconfidi per assicurare liquidità alle PMI italiane

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP) conferma il suo supporto alle PMI, con unata con Assoconfidi che regola l’accesso al “Plafond Confidi”, del valore massimo complessivo di 500 milioni di euro e durata settennale. Laconsentirà ai confidi iscritti all’Albo di accedere ad una piattaforma ad hoc per supportare l’erogazione di credito diretto alle imprese con meno di 250 dipendenti. Il plafond sarà utilizzato dai Confidi per concedere nuovi finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI. Il meccanismo di funzionamento è infatti analogo a quello previsto per le banche, attraverso cui CDP ha erogato sinora 1,2 miliardi di euro a supporto delle imprese. Il nuovo strumento di funding ...