Catania-Paganese | Raffaele | “Siamo stati ingenui | c’è tanto da migliorare Rigore? Ho la mia idea”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ilmanca il riscatto.Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dei dilettanti del Notaresco, gli uomini di mister Giuseppe, non sono riusciti a portare a casa i 3 punti nella prima di campionato contro la.Una prestazione opaca, tra poche luci e tante ombre, che ha deluso e non poco il tecnico nativo di Barcellona Pozzo di Gotto - in Sicilia -, che in conferenza stampa si è detto amareggiato per il sofferto 1-1: "La partita è stata subito condizionata dal gol dellae noi purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla prima. Nel corso della gara è diventato difficile scardinare la loro difesa, c’è damolto, anche se con determinazione abbiamo cercato e ottenuto questo pareggio. Fosse arrivato ...