Caso Parisi | rilanciata l’ipotesi dei cani | gli animali avrebbero costretto Viviana a salire sul traliccio

(Di lunedì 28 settembre 2020) “Chiediamo nuovi esami in alcuni luoghi delle campagne di Caronia dove erano presenti dei, proprio nelle vicinanze dove e’ stato trovato il cadavere, e chiediamo che si cerchino tracce con l’esame della fumigazione con cianoacrilato. Chiediamo inoltre, che si possano consultare le immagini dei satelliti militari al fine di identificaree persone presenti sul luogo nei giorni della presunta morte della donna e anche in quelli precedenti”. E’ quanto dichiarano i legali di Daniele Mondello, marito di, ovvero Pietro Venuti e Claudio Mondello, che hanno formalizzato il tutto in un’istanza alla procura di Patti in cui chiedono che vengano eseguiti questi nuovi esami su alcuni elementi che farebbero ...