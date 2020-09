Cashback | ecco come funziona il piano del Governo 

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 settembre 2020) Prende forma ilItalia Cashless messo a punto dal Governo per incentivare i pagamenti elettronici – con il fine dichiarato di contrastare l’evasione fiscale, uno dei pilastri dell’azione dell’esecutivoha ribadito più volte il Premier Conte – ai nastri di partenza a dicembre. Serviranno almeno 50 operazioni a semestre con pagamenti in moneta elettronica per ottenere la restituzione del 10% di quanto speso.chiarisce il Sole24Ore, oltre al limite di valore fissato in almeno 1.500 euro ogni sei mesi (3.000 euro annui) si introduce quindi anche un limite minimo di transazioni da effettuare (100 l’anno) in formato cashless così da evitare che con una o poche operazioni più elevate si possa accedere comunque al recupero del 10% delle spese ...