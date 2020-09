Caos scuola, Pd contro la Azzolina: “Il concorso del 22 ottobre va rinviato a Natale” (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Ancora fibrillazioni nella maggioranza giallofucsia sul fronte della scuola, con i dem che insorgono contro il “concorsone” indetto dal ministro dell’Istruzione, la grillina Lucia Azzolina. Stiamo parlando del concorso straordinario che si sarebbe dovuto tenere prima dell’estate e che è slittato per via dell’emergenza coronavirus. Ebbene, la data del 22 ottobre scelta dalla Azzolina non va bene al Pd, che chiede ufficialmente il rinvio al periodo delle vacanze di Natale. Per il Pd fare il concorso ora priverebbe le scuole di molti docenti “Farlo ora significa stressare le scuole, che verranno private di molti docenti, i quali andranno a sostenere le prove del concorso. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Ancora fibrillazioni nella maggioranza giallofucsia sul fronte della, con i dem che insorgonoil “ne” indetto dal ministro dell’Istruzione, la grillina Lucia. Stiamo parlando delstraordinario che si sarebbe dovuto tenere prima dell’estate e che è slittato per via dell’emergenza coronavirus. Ebbene, la data del 22scelta dallanon va bene al Pd, che chiede ufficialmente il rinvio al periodo delle vacanze di Natale. Per il Pd fare ilora priverebbe le scuole di molti docenti “Farlo ora significa stressare le scuole, che verranno private di molti docenti, i quali andranno a sostenere le prove del. ...

infoitinterno : Scuola, caos insegnanti: perché mancano - aldo_rovi : RT @RadioSavana: Caos scuola, manifestazioni degli studenti in tutta Italia contro il governo Conte: 'Questo governo è contro gli studenti… - FI_Veneto : RT @BerniniAM: Divisi sul Mes, sui decreti sicurezza e ora anche sul #concorso straordinario per la scuola. La guerriglia quotidiana tra Pd… - BerniniAM : Divisi sul Mes, sui decreti sicurezza e ora anche sul #concorso straordinario per la scuola. La guerriglia quotidia… - mrzchm : RT @RadioSavana: Caos scuola, manifestazioni degli studenti in tutta Italia contro il governo Conte: 'Questo governo è contro gli studenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos scuola Scuola, dalle merende alla plastica sui libri: caos regole. E i prof mettono in quarantena i compiti Il Messaggero Il caos tamponi e rientri a scuola su l'Arena di domani

I gravi incidenti in montagna che hanno coinvolto gli alpinisti veronesi, il caos tamponi nelle scuole e i lavori in Transpolesana. Alessandra Vaccari anticipa alcuni dei temi del giornale in edicola ...

Scuola: Bernini (FI), guerriglia Pd-M5s, governo allo sbando

La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "Divisi sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità), divisi sui ...

I gravi incidenti in montagna che hanno coinvolto gli alpinisti veronesi, il caos tamponi nelle scuole e i lavori in Transpolesana. Alessandra Vaccari anticipa alcuni dei temi del giornale in edicola ...La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "Divisi sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità), divisi sui ...