Can Yaman, chiude il set della sua ultima serie. Rivolta social delle fan, la mobilitazione in Italia e non solo (Di lunedì 28 settembre 2020) Brutte notizie arrivano dalla Turchia per quanto riguarda l’ultima serie TV che vede come protagonista il talentuoso e apprezzato attore Can Yaman. Sembra infatti che “Bay Yanlis” (Il Signor Sbagliato) ultimo lavoro dell’attore turco, non abbia spiccato il volo e si dirige verso la cancellazione. L’ultima puntata che andrà in onda in Turchia sul canale Fox, sarà la quattordicesima, ma già da qualche puntata gli ascolti in Turchia non hanno raggiunto i numeri sperati e auspicati. È stata una brutta sorpresa per il cast e i fan che sono rimasti molto delusi. Nonostante il grande seguito di cui gode l’attore e in generale tutte le soap in cui recita, Bay Yanlis non ha raggiunto il numero di ascolti necessario per continuare nel suo paese. Foto: Instagram/Can ... Leggi su virali.video (Di lunedì 28 settembre 2020) Brutte notizie arrivano dalla Turchia per quanto riguarda l’TV che vede come protagonista il talentuoso e apprezzato attore Can. Sembra infatti che “Bay Yanlis” (Il Signor Sbagliato) ultimo lavoro dell’attore turco, non abbia spiccato il volo e si dirige verso la cancellazione. L’puntata che andrà in onda in Turchia sul canale Fox, sarà la quattordicesima, ma già da qualche puntata gli ascolti in Turchia non hanno raggiunto i numeri sperati e auspicati. È stata una brutta sorpresa per il cast e i fan che sono rimasti molto delusi. Nonostante il grande seguito di cui gode l’attore e in generale tutte le soap in cui recita, Bay Yanlis non ha raggiunto il numero di ascolti necessario per continuare nel suo paese. Foto: Instagram/Can ...

Angela78308894 : RT @LuminitaPoenaru: Con tantissimo rammarico il nostro amatissimo CAN YAMAN ha scritto la parola The End Bay Yanli… - Serenathursday : Un Can Yaman che prova a non ridere davanti al teatro di Demet ???? #DayDreamer • #ErkenciKus - Marcell78351788 : RT @Marcell78351788: @Turkeydizicii1 per poter vincere il Kerem Bursit era necesario di chiudere Bay Yanlis altrimenti non aveva nessuna po… - Halina_fil : RT @sempreconCan: Can Yaman MANIA ??? Esposti nella vetrina di un negozio È alcune signore, ignare di quello che stavo facendo, esclamano '… - fedevsunshine_ : RT @patriziaeraldi1: @aydan_m_ Can Yaman. La TRISTEZZA ...gli hanno spento il sorriso ???????? #SaveBayYanlis #BayYanlis #CanYaman #EzGür #… -