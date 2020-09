Campania. Il governatore Vincenzo De Luca annuncia la nuova giunta: i nomi (Di lunedì 28 settembre 2020) Il neoeletto Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha designato componenti della prossima giunta Regionale. Ci sono conferme ma anche novità. Come vice il governatore ha confermato Bonavitacola. La giunta Ettore Cinque (Bilancio) Antonio Marchiello (Attività Produttive e Lavoro) Lucia Fortini (Scuola e Politiche sociali) Valeria Fascione (Ricerca e Internazionalizzazione) Bruno Discepolo (Urbanistica) Nicola … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Il neoeletto Presidente della RegioneDeha designato componenti della prossimaRegionale. Ci sono conferme ma anche novità. Come vice ilha confermato Bonavitacola. LaEttore Cinque (Bilancio) Antonio Marchiello (Attività Produttive e Lavoro) Lucia Fortini (Scuola e Politiche sociali) Valeria Fascione (Ricerca e Internazionalizzazione) Bruno Discepolo (Urbanistica) Nicola … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

PerLaCampania : #Covid: @demagistris Campania fra regioni minor numero tamponi. È responsabilità del governatore @VincenzoDeLuca.… - carbonaro_il : La Campania in emergenza: diffusione Covid, frane, esondazioni, allagamenti, pesanti accuse gravano sul governatore… - Partenope_MH17 : Sento vociferare di #lockdown per Campania, Lazio e Sardegna....scusate ma adottiamo lo stesso criterio che fu usat… - marco05113908 : @CesareSacchetti @rrico_e Il loro governatore, appena rieletto, aveva detto che la Campania era in grado di gestire… - SocciGianluca : @discutiamo @repubblica Io vivo in Campania e secondo me De Luca è stato ed è un ottimo governatore. Tu invece parlaci di Fontana... -