Camilla, morta sul colpo a 26 anni dopo un volo di 100 metri. La cercavano da 2 giorni (Di lunedì 28 settembre 2020) Rocca dell’Abisso, ritrovato il corpo della 26enne dispersa. Il corpo della giovane impiegata di Cuneo è stata trovato senza vita in un crepaccio sulle montagne di Limone. Le ricerche di Camilla Sismondo si concludono nel più tragico dei modi. La 26enne era scomparsa nella giornata di sabato. Un volo da un crepaccio di un centinaio di metri, forse per la nebbia che ha impedito la visuale. Le ricerche della giovane sono cominciate sabato, tra le montagne di Limone, nella zona della Rocca dell’Abisso, a circa 2.755 metri di quota. Oggi il ritrovamento del corpo privo di vita in un crepaccio lungo il sentiero. Insieme a Camilla anche il cagnolino. Camilla era una giovane impiegata residente a Cuneo, figlia unica, si era laureata in Economia e Direzione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Rocca dell’Abisso, ritrovato il corpo della 26enne dispersa. Il corpo della giovane impiegata di Cuneo è stata trovato senza vita in un crepaccio sulle montagne di Limone. Le ricerche diSismondo si concludono nel più tragico dei modi. La 26enne era scomparsa nella giornata di sabato. Unda un crepaccio di un centinaio di, forse per la nebbia che ha impedito la visuale. Le ricerche della giovane sono cominciate sabato, tra le montagne di Limone, nella zona della Rocca dell’Abisso, a circa 2.755di quota. Oggi il ritrovamento del corpo privo di vita in un crepaccio lungo il sentiero. Insieme aanche il cagnolino.era una giovane impiegata residente a Cuneo, figlia unica, si era laureata in Economia e Direzione ...

