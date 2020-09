Calciomercato | Roma e Lazio attivissime Doppio innesto al Genoa | le mosse del Bologna

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ultimi giorni di, le trattative entrano sempre più nel vivo. Le dirigenze sono concentrate sulla prima parte del campionato di Serie A, ma sono pronte a puntellare le rose con nuovi innesti. Si muovono le squadre del massimo torneo, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.colpo per il club rossoblu. In difesa è arrivato l’ok di Ranocchia, per l’attacco è invece fatta per Scamacca. Accordo raggiunto con il Sassuolo.– “Ci aspettiamo che l’affare Pereira si chiuda nei prossimi 2/3 giorni”, la conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo Tare. Arriva l’esterno del Manchester United.anche per il club giallorosso, si tratta di Borja Mayoral, ...