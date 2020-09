Calciomercato Napoli: per Arkadiusz Milik non ci sono passi avanti, mentre Kalidou Koulibaly resterà azzurro (Di martedì 29 settembre 2020) Tottenham, Everton o un anno fuori rosa? Il futuro di Arkadiusz Milik è avvolto nel mistero. Il polacco desiderava la Juventus, che però l’ha sedotto e abbandonato. A causa delle pendenze con la società azzurra, invece, è saltato il trasferimento alla Roma. Manca una settimana alla fine delle trattative e l’attaccante non ha ancora trovato una sistemazione. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato di diversi giocatori azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sul bomber polacco. “Milik? Non ci ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 29 settembre 2020) Tottenham, Everton o un anno fuori rosa? Il futuro diè avvolto nel mistero. Il polacco desiderava la Juventus, che però l’ha sedotto e abbandonato. A causa delle pendenze con la società azzurra, invece, è saltato il trasferimento alla Roma. Manca una settimana alla fine delle trattative e l’attaccante non ha ancora trovato una sistemazione. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato di diversi giocatori azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi anche sul bomber polacco. “? Non ci ...

Glongari : #Maksimovic in scadenza con il #Napoli è un’idea per la difesa dell’#Inter che continua a trattare #Skriniar con il… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Napoli, settimana decisiva per il futuro di #Koulibaly - DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - bluebloodnaples : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, gli azzurri ci provano per #Dendoncker ?? I dettagli e la risposta del #Wolverhampton #LeBombeDiVlad #LBDV #Ca… - FFildi : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, gli azzurri ci provano per #Dendoncker ?? I dettagli e la risposta del #Wolverhampton #LeBombeDiVlad #LBDV #Ca… -