Calciomercato Monza, ufficiale l'arrivo di Boateng: il comunicato del club lombardo (Di lunedì 28 settembre 2020) Resa nota l'ufficialità del trasferimento di Kevin Prince Boateng al Monza.L'ex giocatore della Fiorentina ha raggiunto un accordo di massima con il club del patron Silvio Berlusconi già nei giorni scorsi, così che nella giornata odierna è arrivato il comunicato da parte della società sulla buona riuscita dell'affare. Il centrocampista offensivo nato in Ghana rappresenta per i biancorossi un rinforzo di assoluta esperienza e qualità, atto certamente a conquistare nel più breve tempo possibile la promozione in Serie A. Dopo 25 presenze - condite da quattro reti - durante la scorsa stagione con le casacche di Fiorentina e Besiktas, l'ex giocatore del Milan è pronto ad iniziare una nuova avventura sotto la gestione ...

