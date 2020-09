Calciomercato Milan, sfuma Sangarè: è ufficialmente del PSV. I dettagli (Di lunedì 28 settembre 2020) sfuma Ibrahim Sangarè. Proprio in queste ore, la formazione olandese ha ufficializzato l’ingaggio di Ibrahim Sangaré dal Tolosa. Il centrocampista ivoriano, accostato al Milan, e costato 9 milioni di euro agli olandesi, ha firmato un contratto quinquennale con i biancorossi. "Sangaré è un giocatore con molte caratteristiche attraenti che ha debuttato in una competizione di alto livello in giovane età. Questi ragazzi alla fine possono diventare interessanti per il PSV ed è per questo che li seguiamo da vicino", ha commentato De Jong. Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020)Ibrahim Sangarè. Proprio in queste ore, la formazione olandese ha ufficializzato l’ingaggio di Ibrahim Sangaré dal Tolosa. Il centrocampista ivoriano, accostato al, e costato 9 milioni di euro agli olandesi, ha firmato un contratto quinquennale con i biancorossi. "Sangaré è un giocatore con molte caratteristiche attraenti che ha debuttato in una competizione di alto livello in giovane età. Questi ragazzi alla fine possono diventare interessanti per il PSV ed è per questo che li seguiamo da vicino", ha commentato De Jong.

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Milan non abbandona la pista Fofana: il punto sulla difesa - DiMarzio : #Milan, il punto su #Hauge: possibile anche l'arrivo a metà dicembre - SkySport : Calciomercato Milan, c'è l'ok di Hauge. Ore importanti per l'accordo con il Bodo Glimt - Settevoltecamp : Scommettiamo che per NON SPENDERE 5 MIKIONI ...finirà altrove ??? - calciomercatoit : ??#Hauge conferma: 'Contatti con il #Milan, gli è piaciuto quello che ho fatto contro di loro' ??#CMITmercato -